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Alter Bridge

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11 дек 2021 : 		 ALTER BRIDGE будут готовы к записи весной

29 ноя 2021 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Я не знаю, существует ли Бог, но надеюсь, что он есть»

6 окт 2021 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись весной

25 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE выпускают комиксы

20 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE запишут альбом в 2022

4 апр 2021 : 		 ALTER BRIDGE не начинали работу над альбомом

26 дек 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE — о ключе к успеху группы

22 дек 2020 : 		 ALTER BRIDGE о гастролях

4 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

15 сен 2020 : 		 ALTER BRIDGE выпустят ЕР

25 авг 2020 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE приступил к записи

14 май 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Самые талантливые музыканты те ещё уроды»

26 апр 2020 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

24 апр 2020 : 		 ALTER BRIDGE отложили тур

17 апр 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Для некоторых групп платные встречи с фанатами — способ выжить»

16 апр 2020 : 		 Оркестровая тема от ALTER BRIDGE

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

17 дек 2019 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE назван одним из гитаристов десятилетия

14 ноя 2019 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE об участии в фильме «Рок-звезда»

30 окт 2019 : 		 Успехи в чартах ALTER BRIDGE

4 окт 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

13 сен 2019 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

24 авг 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

30 июл 2019 : 		 Видео с выступления ALTER BRIDGE

26 июл 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

1 июл 2019 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE
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ALTER BRIDGE будут готовы к записи весной



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Mark Tremonti в рамках недавнего интервью рассказал о том, в какой стадии находится работа над новым материалом группы:

«На данный момент мы с Myles'ом [Kennedy, вокалистом ALTER BRIDGE] ещё не собрали идеи; мы просто работаем по отдельности. Scott Phillips [барабанщик ALTER BRIDGE] собирался приехать сюда сегодня, и я собирался обсудить с ним некоторые идеи. Я буду сочинять песни, а потом встречусь со Scott'ом Phillips'ом и проработаю с ним аранжировки. Я просто сделаю демо-записи, и я думаю, что мы с Myles'ом встретимся, сравним демо-записи и, надеюсь, всё будет готово к апрелю. Мы работаем изо всех сил, чтобы успеть. Между сольными записями и записями ALTER BRIDGE проходит совсем немного времени».

ALTER BRIDGE Is





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