сегодня



ALTER BRIDGE будут готовы к записи весной



Mark Tremonti в рамках недавнего интервью рассказал о том, в какой стадии находится работа над новым материалом группы:



«На данный момент мы с Myles'ом [Kennedy, вокалистом ALTER BRIDGE] ещё не собрали идеи; мы просто работаем по отдельности. Scott Phillips [барабанщик ALTER BRIDGE] собирался приехать сюда сегодня, и я собирался обсудить с ним некоторые идеи. Я буду сочинять песни, а потом встречусь со Scott'ом Phillips'ом и проработаю с ним аранжировки. Я просто сделаю демо-записи, и я думаю, что мы с Myles'ом встретимся, сравним демо-записи и, надеюсь, всё будет готово к апрелю. Мы работаем изо всех сил, чтобы успеть. Между сольными записями и записями ALTER BRIDGE проходит совсем немного времени».







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