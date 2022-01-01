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Alter Bridge

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ALTER BRIDGE начнут запись на следующей неделе



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Гитарист ALTER BRIDGE Mark Tremonti сообщил, что группа в ближайшее время начнёт запись нового материала:

«К ударным приступим дня через четыре. Потом с 27 мая по 3 июля я буду в Европе. Ну а дальше посмотрим, что мы успеем в то окно, которое будет между этими концертами и туром ALTER BRIDGE в ноябре».

ALTER BRIDGE To Begin Recording Seventh Studio Album Next Week





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