25 май 2021



ALTER BRIDGE выпускают комиксы



ALTER BRIDGE совместно с Z2 COMICS летом этого года выпускают комиксы "Alter Bridge: Tour Of Horrors", созданные в духе "Tales From the Crypt", "Creepy" и "Vault Of Horror", художниками мирового уровня включая автора Marvel Comics Emily Ryan Lerner.















