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*MEGADETH и David всё 116
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 38
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 32
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*Новое видео KK'S PRIEST 28
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Alter Bridge

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25 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE выпускают комиксы

20 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE запишут альбом в 2022

4 апр 2021 : 		 ALTER BRIDGE не начинали работу над альбомом

26 дек 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE — о ключе к успеху группы

22 дек 2020 : 		 ALTER BRIDGE о гастролях

4 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

15 сен 2020 : 		 ALTER BRIDGE выпустят ЕР

25 авг 2020 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE приступил к записи

14 май 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Самые талантливые музыканты те ещё уроды»

26 апр 2020 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

24 апр 2020 : 		 ALTER BRIDGE отложили тур

17 апр 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Для некоторых групп платные встречи с фанатами — способ выжить»

16 апр 2020 : 		 Оркестровая тема от ALTER BRIDGE

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

17 дек 2019 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE назван одним из гитаристов десятилетия

14 ноя 2019 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE об участии в фильме «Рок-звезда»

30 окт 2019 : 		 Успехи в чартах ALTER BRIDGE

4 окт 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

13 сен 2019 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

24 авг 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

30 июл 2019 : 		 Видео с выступления ALTER BRIDGE

26 июл 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

1 июл 2019 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

15 июн 2019 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет в октябре

3 июн 2019 : 		 ALTER BRIDGE завершили работу над шестым альбомом

16 фев 2019 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью
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|||| 25 май 2021

ALTER BRIDGE выпускают комиксы



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ALTER BRIDGE совместно с Z2 COMICS летом этого года выпускают комиксы "Alter Bridge: Tour Of Horrors", созданные в духе "Tales From the Crypt", "Creepy" и "Vault Of Horror", художниками мирового уровня включая автора Marvel Comics Emily Ryan Lerner.

ALTER BRIDGE And Z2 COMICS Present 'Alter Bridge: Tour Of Horrors'






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