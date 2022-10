5 окт 2022



Видео с текстом от ALTER BRIDGE



ALTER BRIDGE опубликовали официальное видео с текстом на песню "This Is War", которая взята из нового альбома "Pawns & Kings", релиз которого намечен на 14 октября на Napalm Records в следующих вариантах:



- CD Digisleeve

- 1 LP Gatefold Black Vinyl

- 1 LP Gatefold Inkspot Black/God Vinyl w/Slipmat and Record Butler (Napalm mail order only, limited to 500 worldwide)

- 1 LP Gatefold Marbled White/Crystal Clear Vinyl (Napalm mail order only, limited to 400 worldwide)

- 1 LP Gatefold Marbled Orange/Black Vinyl (Band Shop only)

- 1 LP Gatefold Marbled White/Black Vinyl (Band Shop only)

- 1 LP Gatefold Crystal Clear Vinyl (Band Shop only, limited to 300 only)

- Deluxe Box Set w/ CD Digisleeve, Pendant, Tote Bag, Guitar Pick tin (Napalm mail order only, limited to 700 worldwide)

- Music Cassette Brown Transparent (Napalm mail order only, limited to 150 worldwide)

- Digital Album



Трек-лист:



01. This Is War

02. Dead Among The Living

03. Silver Tongue

04. Sin After Sin

05. Stay

06. Holiday

07. Fable Of The Silent Son

08. Season Of Promise

09. Last Man Standing

10. Pawns & Kings







