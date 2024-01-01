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*SLAYER вернулись! 79
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 39
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 28
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 28
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Alter Bridge

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1 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ALTER BRIDGE

1 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ALTER BRIDGE

8 мар 2023 : 		 WOMEN ROCK! исполняют ALTER BRIDGE

20 янв 2023 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

2 ноя 2022 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «А мы не спорим»

20 окт 2022 : 		 Акустика от ALTER BRIDGE

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

4 авг 2022 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

19 июл 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

12 июл 2022 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE о новом альбоме

5 май 2022 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

27 апр 2022 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

8 апр 2022 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись на следующей неделе

11 дек 2021 : 		 ALTER BRIDGE будут готовы к записи весной

29 ноя 2021 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Я не знаю, существует ли Бог, но надеюсь, что он есть»

6 окт 2021 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись весной

25 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE выпускают комиксы

20 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE запишут альбом в 2022

4 апр 2021 : 		 ALTER BRIDGE не начинали работу над альбомом

26 дек 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE — о ключе к успеху группы

22 дек 2020 : 		 ALTER BRIDGE о гастролях

4 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

15 сен 2020 : 		 ALTER BRIDGE выпустят ЕР

25 авг 2020 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE приступил к записи

14 май 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Самые талантливые музыканты те ещё уроды»
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Профессиональное видео с выступления ALTER BRIDGE



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Профессиональное видео исполнения трека ALTER BRIDGE "Blackbird" на Resurrection Fest 29 июня 2023 года в Испании доступно ниже.

Watch ALTER BRIDGE Perform




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