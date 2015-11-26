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ALTER BRIDGE запишут альбом в 2022



В рамках беседы с гитаристом ALTER BRIDGE, Mark Tremonti сообщил, что группа планирует в следующем году выпустить новую пластинку:



«План пока такой. Myles пока занят сольным диском, у меня есть свой. Но мы обязательно соберемся как ALTER BRIDGE. Мы рассматриваем варианты записи и будущих гастролей».







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