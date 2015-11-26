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Alter Bridge

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30 окт 2019 : 		 Успехи в чартах ALTER BRIDGE

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24 авг 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

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26 июл 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

1 июл 2019 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

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16 фев 2019 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

4 фев 2019 : 		 ALTER BRIDGE отправятся в студию в следующем месяце

28 ноя 2018 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись весной

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Гитарист ALTER BRIDGE — о ключе к успеху группы



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Гитарист ALTER BRIDGE Mark Tremonti ответил на вопрос о том, что является ключом к успеху группы:

«Просто паши как вол и держи связь с фанатами. Мы всегда старались вкладывать всех себя в музыку, нам нравится выступать, и нам нравится общаться с теми, кто любит музыку. Я считаю, что пахать над тем, что любишь, — это и есть... Мы работаем по полной программе. Мы делаем это, потому что любим музыку. Мы больше ни во что не ввязываемся. Мы любим это делать».

MARK TREMONTI On Key To ALTER BRIDGE





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