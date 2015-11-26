Гитарист ALTER BRIDGE — о ключе к успеху группы

Гитарист ALTER BRIDGE Mark Tremonti ответил на вопрос о том, что является ключом к успеху группы:
«Просто паши как вол и держи связь с фанатами. Мы всегда старались вкладывать всех себя в музыку, нам нравится выступать, и нам нравится общаться с теми, кто любит музыку. Я считаю, что пахать над тем, что любишь, — это и есть... Мы работаем по полной программе. Мы делаем это, потому что любим музыку. Мы больше ни во что не ввязываемся. Мы любим это делать».
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