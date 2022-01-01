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*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
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Alter Bridge

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27 апр 2022 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

8 апр 2022 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись на следующей неделе

11 дек 2021 : 		 ALTER BRIDGE будут готовы к записи весной

29 ноя 2021 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Я не знаю, существует ли Бог, но надеюсь, что он есть»

6 окт 2021 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись весной

25 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE выпускают комиксы

20 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE запишут альбом в 2022

4 апр 2021 : 		 ALTER BRIDGE не начинали работу над альбомом

26 дек 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE — о ключе к успеху группы

22 дек 2020 : 		 ALTER BRIDGE о гастролях

4 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

15 сен 2020 : 		 ALTER BRIDGE выпустят ЕР

25 авг 2020 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE приступил к записи

14 май 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Самые талантливые музыканты те ещё уроды»

26 апр 2020 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

24 апр 2020 : 		 ALTER BRIDGE отложили тур

17 апр 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Для некоторых групп платные встречи с фанатами — способ выжить»

16 апр 2020 : 		 Оркестровая тема от ALTER BRIDGE

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

17 дек 2019 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE назван одним из гитаристов десятилетия

14 ноя 2019 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE об участии в фильме «Рок-звезда»

30 окт 2019 : 		 Успехи в чартах ALTER BRIDGE

4 окт 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

13 сен 2019 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

24 авг 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

30 июл 2019 : 		 Видео с выступления ALTER BRIDGE
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Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью



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Гитарист ALTER BRIDGE Mark Tremonti рассказал о том, на какой стадии находится работа над новым материалом:

«Ударные закончены, партии баса начаты, дальше уже я. Мы всё подготавливаем. Myles и я сделали демо, и потом одна за одной мы проходим по ним до момента, когда не будем полностью довольными. У нас есть 14 песен, но потом придёт продюсер и скажет: "Итак, а теперь говорим по-взрослому — надо отрезать парочку". И это худший вариант всей работы, и в итоге мы с Myles'ом решаем убрать по одной песне каждый».

New ALTER BRIDGE Album




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