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Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью



Гитарист ALTER BRIDGE Mark Tremonti рассказал о том, на какой стадии находится работа над новым материалом:



«Ударные закончены, партии баса начаты, дальше уже я. Мы всё подготавливаем. Myles и я сделали демо, и потом одна за одной мы проходим по ним до момента, когда не будем полностью довольными. У нас есть 14 песен, но потом придёт продюсер и скажет: "Итак, а теперь говорим по-взрослому — надо отрезать парочку". И это худший вариант всей работы, и в итоге мы с Myles'ом решаем убрать по одной песне каждый».







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