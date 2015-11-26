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Alter Bridge

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6 окт 2021 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись весной

25 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE выпускают комиксы

20 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE запишут альбом в 2022

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26 апр 2020 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

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16 апр 2020 : 		 Оркестровая тема от ALTER BRIDGE

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

17 дек 2019 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE назван одним из гитаристов десятилетия

14 ноя 2019 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE об участии в фильме «Рок-звезда»

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24 авг 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

30 июл 2019 : 		 Видео с выступления ALTER BRIDGE

26 июл 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

1 июл 2019 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

15 июн 2019 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет в октябре
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Гитарист ALTER BRIDGE: «Я не знаю, существует ли Бог, но надеюсь, что он есть»



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Mark Tremonti в рамках недавнего разговора коснулся темы третьего альбома ALTER BRIDGE:

«Это был самый мрачный альбом ALTER BRIDGE. Мы с Myles'ом [Kennedy, вокалистом ALTER BRIDGE] разговаривали о том, что... Myles — самый лучший парень в мире, самый хороший парень в мире, но когда дело доходит до Бога и веры в целом, он шутит об этом, но он как бы отбрасывает... Он ни во что не верит и думает, что это всё глупости. Он говорит это на словах, а потом пишет такие песни, как "Show Me A Sign" — это мрачная песня о мыслях о вере и прочем. А если вы вспомните "Words Darker Than Their Wings" — это прямой разговор между мной и Myles'ом о том, что мы оба думаем о Боге и о жизни за пределами нашей жизни.

Я такой же человек, как и все остальные, — я не знаю, существует ли Бог, но надеюсь, что он есть. Я надеюсь, что для всех нас есть какая-то большая цель. А Myles просто любит говорить: "Нет никакой цели. Просто будь хорошим человеком, пока ты жив". Это просто разговор двух людей с разными взглядами. Эта пластинка в какой-то степени затрагивает подобную тему».

ALTER BRIDGE





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