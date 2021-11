сегодня



Гитарист ALTER BRIDGE : «Я не знаю, существует ли Бог, но надеюсь, что он есть»



Mark Tremonti в рамках недавнего разговора коснулся темы третьего альбома ALTER BRIDGE:



«Это был самый мрачный альбом ALTER BRIDGE. Мы с Myles'ом [Kennedy, вокалистом ALTER BRIDGE] разговаривали о том, что... Myles — самый лучший парень в мире, самый хороший парень в мире, но когда дело доходит до Бога и веры в целом, он шутит об этом, но он как бы отбрасывает... Он ни во что не верит и думает, что это всё глупости. Он говорит это на словах, а потом пишет такие песни, как "Show Me A Sign" — это мрачная песня о мыслях о вере и прочем. А если вы вспомните "Words Darker Than Their Wings" — это прямой разговор между мной и Myles'ом о том, что мы оба думаем о Боге и о жизни за пределами нашей жизни.



Я такой же человек, как и все остальные, — я не знаю, существует ли Бог, но надеюсь, что он есть. Я надеюсь, что для всех нас есть какая-то большая цель. А Myles просто любит говорить: "Нет никакой цели. Просто будь хорошим человеком, пока ты жив". Это просто разговор двух людей с разными взглядами. Эта пластинка в какой-то степени затрагивает подобную тему».













+1 -1



просмотров: 247