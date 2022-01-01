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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Alter Bridge

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Гитарист ALTER BRIDGE: «А мы не спорим»



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В рамках недавнего интервью гитарист ALTER BRIDGE Mark Tremonti рассказал, как группе удаётся вот уже 18 лет сохранять состав:

«Мы никогда не спорим. Это очень демократичная группа. Все уважают и ладят друг с другом. Все знают, что всем нравится и не нравится. Мы отлично ладим. Я бы предпочел иметь музыканта с шестью баллами из десяти, но с десятью баллами из десяти как личность, чем наоборот. Если учитывать это, мне повезло. Все ребята в ALTER BRIDGE — десять из десяти!»

Он также рассказал о том, как он справляется с неприятием его песен для ALTER BRIDGE и как группа старается найти общий язык.

«Для этой группы очень полезны сайд-проекты. Если я приношу в группу что-то, что мне нравится, и получаю вялую реакцию, то я говорю: "Ну и ладно. Я использую это для своей сольной группы". Как автор песен ты должен иметь толстую кожу. Ты тратишь много времени на создание этих песен, и они много значат для тебя, иначе ты бы их не представил. Если ты получаешь негативную реакцию, это обидно. Приходится наращивать толстую кожу. Ты должен понимать, что когда ты создаёшь песню, а кому-то не нравится какая-то её часть, возможно, тебе нужно переработать эту часть и узнать другое мнение».




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