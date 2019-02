сегодня



Новое видео POP EVIL



"Be Legendary", новое видео группы POP EVIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pop Evil", выпущенного в прошлом году.



Трек-лист:



01. Waking Lions

02. Colors Bleed

03. Ex Machina

04. Art Of War

05. Be Legendary

06. Nothing But Thieves

07. A Crime To Remember

08. God's Dam

09. When We Were Young

10. Birds Of Prey

11. Rewind















