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В пандемию музыкантам POP EVIL пришлось работать на обычной работе



В рамках беседы с подкастом "The Liquid Conversations" вокалист POP EVIL Leigh Kakaty рассказал о том, с какими сложностями он и его коллеги столкнулись во время пандемии:



«Что касается группы — нам нужен был этот отдых. Как бы мы ни хотели этого в самом начале, для нас было важно дать отдых нашим умам и телам. Я знаю свои уши, и что касается меня лично, то мне это было необходимо, но, по всей видимости, у каждого члена группы всё было по-разному. Но моё тело было разбито. Перед локдауном я пережил несколько сильных приступов головокружения. У меня было очень сильное головокружение, и я даже не знаю, как я собирался участвовать в том туре в мае — в мае прошлого года — просто потому, что я не мог стоять на ногах; мне нужно было лежать. Так что это был тяжёлый год для меня в физическом плане... Как будто моё тело давало знаки: "Хорошо, ты завязываешь?" Потом всё это настигло меня — все эти последствия многочисленных путешествий.



Если ты участник рок-группы, тебе приходится очень много гастролировать. Не существует ни MTV, ни телевидения, где ты в одночасье становишься популярным. Приходится буквально вкалывать годами и просто играть для как можно большего количества людей. Поэтому я думаю, что многие из нас использовали это время, чтобы просто сделать глубокий вдох и сказать: "Хорошо. Вау. Нам не нужно гастролировать". И очевидно, что первые несколько месяцев COVID мы надеялись: "Окей, мы вернёмся к весне. Мы вернёмся к лету. Так что примерно летом мы наконец решили: "Ладно, придётся отдохнуть целый год". А потом, как только мы преодолели ужас и шок от того, что не будем зарабатывать деньги... Наши ежемесячные гастроли дают нам возможность не терять энергию, поэтому тот факт, что мы не будем гастролировать, стал для нас катастрофой. И что касается нашей группы, то участникам пришлось найти работу. Не было никакого сочинительства и творчества; им нужно было зарабатывать деньги, чтобы жить. Поэтому мы не могли сочинять.



Я не думаю, что во время COVID я был в правильном расположении духа, чтобы сочинять, потому что это было просто нервное потрясение. Никто из нас не проходил через что-либо подобное раньше, так что, если честно, мы думали о гораздо более важных вещах, чем участие в коллективе. Я думал о своей семье, о своих друзьях, о своих близких, которые старше меня и имеют серьёзные проблемы со здоровьем. Я имею в виду, что в тот момент я мог меньше всего заботиться о том, чтобы заниматься делами команды. Так что как только всё немного утихло, участникам команды пришлось найти работу. Полный рабочий день для меня — это POP EVIL; в противном случае, если я устраиваюсь на работу, всё кончено. Я пытался навести порядок и убедиться, что всё готово. Очевидно, что я должен заниматься всей прессой и выступать от имени группы; я именно тот парень в этом проекте. Но в то же время все остальные участники группы — Hayley [Cramer], наша барабанщица, сейчас в Великобритании, она делала всё возможное, чтобы работать там и зарабатывать деньги; она имела дело с COVID в другой стране. Я знаю, что остальные ребята в Мичигане пытались справиться с этим — Мичиган был одним из самых пострадавших штатов. Ребята старались заботиться о своих семьях, заработать хоть какие-то дополнительные деньги. И, как мне кажется, в конечном итоге это вселило в них уверенность. В последнее время, когда я разговариваю с коллегами, мы по-другому относимся друг к другу. Я полагаю, теперь никто не боится возвращаться домой, если у нас есть месяцы отдыха. Все знают, что теперь они могут пойти в магазинчик и поработать несколько недель, а потом вернуться в автобус и поехать в новый тур. Раньше это было страшно. Это было что-то вроде: "Если мы не сыграем концерт, нам конец. Что мы будем делать?" Так что я надеюсь, что это укрепило уверенность наших членов группы в том, что: "Ладно, если мы не будем играть несколько месяцев, это нормально". Теперь мы можем позаботиться о себе сами. Мы здесь, и нам не нужно усердствовать в том, чтобы рынки были переполнены активностью POP EVIL».







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