Новое видео POP EVIL



"Wishful Thinking", новое видео группы POP EVIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "What Remains", выходящего 21 марта:



01. The Bullet That Missed

02. Deathwalk

03. What Remains

04. Wishful Thinking

05. Side Effects

06. Criminal

07. Enough Is Enough

08. Zero To None

09. Knife For The Butcher

10. Overkill







