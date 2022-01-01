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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
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Pop Evil

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2 окт 2022 : 		 Новая песня POP EVIL

28 июл 2022 : 		 Барабанщица POP EVIL — о том, кем ей пришлось работать во время пандемии

21 июл 2022 : 		 Новая песня POP EVIL

22 апр 2022 : 		 Новое видео POP EVIL

12 ноя 2021 : 		 Вокалист POP EVIL — об уходе басиста

18 окт 2021 : 		 POP EVIL седьмой раз стали первыми

17 авг 2021 : 		 Вокалист POP EVIL подцепил COVID-19

16 авг 2021 : 		 POP EVIL отменили концерт из-за COVID-19

3 авг 2021 : 		 POP EVIL исполнили METALLICA

21 июл 2021 : 		 POP EVIL выступили с басистом DEVOUR THE DAY и барабанщиком TED NUGENT

13 июл 2021 : 		 Басист POP EVIL объявил об уходе

27 июн 2021 : 		 В пандемию музыкантам POP EVIL пришлось работать на обычной работе

19 мар 2021 : 		 Новое видео POP EVIL

10 фев 2021 : 		 Новое видео POP EVIL

13 ноя 2020 : 		 Новая песня POP EVIL

27 июл 2020 : 		 Анимированное видео от POP EVIL

13 июн 2020 : 		 POP EVIL близки к завершению работ над альбомом

29 май 2020 : 		 Вокалист POP EVIL: «Для нового альбома написано 30 песен»

28 май 2020 : 		 Вокалист POP EVIL: «Рок умер? Что это за дичь?»

1 май 2020 : 		 Новый песни POP EVIL

15 фев 2019 : 		 Новое видео POP EVIL

18 май 2018 : 		 Новое видео POP EVIL

12 апр 2018 : 		 Акустика от POP EVIL

6 мар 2018 : 		 Акустика от POP EVIL

20 янв 2018 : 		 Новое видео POP EVIL

6 дек 2017 : 		 Трек-лист нового альбома POP EVIL
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Новая песня POP EVIL



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"Paranoid (Crash & Burn)", новая песня группы POP EVIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован на начало 2023 года на MNRK Heavy.




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