Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 43
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 28
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
*Лидер DESTRUCTION о том, почему американцы в трэше более усп... 16
*GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со ... 15
*Барабанщик METALLICA о «Some Kind Of Monster»: «Всё строилос... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 43
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 28
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
[= ||| все новости группы



*

Pop Evil

*



22 мар 2025 : 		 Новое видео POP EVIL

10 янв 2025 : 		 Новое видео POP EVIL

3 дек 2024 : 		 Вокалист POP EVIL: «Проблем у меня было больше, чем я готов их сам признать»

24 ноя 2024 : 		 Новое видео POP EVIL

14 окт 2024 : 		 Новое видео POP EVIL

12 окт 2024 : 		 Вокалист POP EVIL доволен новым составом

11 авг 2024 : 		 Новая песня POP EVIL

5 авг 2024 : 		 У POP EVIL много материала

27 июл 2024 : 		 Для вокалиста POP EVIL без разницы, альбом или сингл

8 май 2024 : 		 Вокалист POP EVIL об уходе барабанщицы

12 дек 2023 : 		 HAYLEY CRAMER покидает POP EVIL

22 ноя 2023 : 		 Вокалист POP EVIL: «Встречи с поклонниками дарят нам небывалую мотивацию»

22 окт 2023 : 		 Новое видео POP EVIL

14 мар 2023 : 		 Цифровой бокс-сет от POP EVIL

19 янв 2023 : 		 Новое видео POP EVIL

2 окт 2022 : 		 Новая песня POP EVIL

28 июл 2022 : 		 Барабанщица POP EVIL — о том, кем ей пришлось работать во время пандемии

21 июл 2022 : 		 Новая песня POP EVIL

22 апр 2022 : 		 Новое видео POP EVIL

12 ноя 2021 : 		 Вокалист POP EVIL — об уходе басиста

18 окт 2021 : 		 POP EVIL седьмой раз стали первыми

17 авг 2021 : 		 Вокалист POP EVIL подцепил COVID-19

16 авг 2021 : 		 POP EVIL отменили концерт из-за COVID-19

3 авг 2021 : 		 POP EVIL исполнили METALLICA

21 июл 2021 : 		 POP EVIL выступили с басистом DEVOUR THE DAY и барабанщиком TED NUGENT

13 июл 2021 : 		 Басист POP EVIL объявил об уходе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео POP EVIL



zoom
"Side Effects", новое видео группы POP EVIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "What Remains", выпущенного 21 марта:

01. The Bullet That Missed
02. Deathwalk
03. What Remains
04. Wishful Thinking
05. Side Effects
06. Criminal
07. Enough Is Enough
08. Zero To None
09. Knife For The Butcher
10. Overkill




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 112

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом