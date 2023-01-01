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Pop Evil

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Цифровой бокс-сет от POP EVIL



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Группа POP EVIL, которая 17 марта выпускает новый студийный альбом Skeletons, сегодня объявила сегодня о выпуске 601 цифрового бокс-сета в формате Vault, который дает суперфанам эксклюзивный доступ к полному альбому, сетлистам, текстам песен, закулисным материалам, VIP-пакетам и многому другому за пять дней до официального релиза.

Это объявление является очередным в долгой истории инноваций и ориентированности на интересы фанатов группы Pop Evil, настоящей рок-н-ролльной группы, которая как независимые хэви-металлисты бросает вызов обстоятельствам, подобно тарану.

Компания Vault, созданная соучредителями лидера рынка спортивных ставок FanDuel, является создателем удобного для мобильных устройств музыкального формата Digital Music Collectible (DMC) и протокола Vault - открытой и полностью децентрализованной сети для покупки, воспроизведения и обмена музыкой в сторонних приложениях и на веб-сайтах.

"Этот релиз с Pop Evil является беспрецедентным как для фанатов, так и для музыкальной индустрии", - говорит генеральный директор Vault Найджел Экклз. "Pop Evil всегда шли по жизни, оставаясь верными своей музыкальной целостности. За альбомом Skeletons стоит сила и энергия, которые необходимо ощутить более глубоко, чем это позволяет потоковое вещание, и это именно то, для чего создан формат Vault: позволить поклонникам насладиться глубиной творчества, которую артист вкладывает в свою музыку, и все это в удобном для использования, коллекционном формате. Мы очень рады воплотить задумку группы в жизнь для ее поклонников".

Детали доступны по этому адресу.

POP EVIL Surprises Superfans By Dropping Deluxe Digital Box Sets With Early Access To New Album Skeletons




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