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Для вокалиста POP EVIL без разницы, альбом или сингл



В недавнем интервью с Leigh Kakaty у него спросили, в настоящий момент группа тяготеет больше к записи синглов или по-прежнему альбомов:



«Ну, мы все еще немного старомодны в том, что касается выпуска альбомов. Это эгоистично, верно? Я вырос на альбомах, так что выпустить альбом, особенно с точки зрения артиста, — это остается мечтой. Когда ты его сделаешь, когда открываешь буклет, чувствуешь его запах и видишь, как твои идеи воплощаются в жизнь — в этом все еще есть что-то очень волнующее. И, конечно, это все, что хочет от тебя твой рекорд-лейбл. А для POP EVIL это создание альбома. Так что пока мы будем выпускать альбомы, я хочу работать на полную катушку. Но если бы это был я, да, я бы выпускал синглы. Лично мне так веселее, потому что мне не нужно... Пытаться собрать коллекцию работ, это может быть очень сложно. Это очень трудно. Это очень сложно. А потом со всеми этими замечательными песнями, особенно если вы продвигаете только одну-три-четыре из них, в зависимости от того, сколько синглов будет выпущено, что вы будете делать с остальными замечательными песнями? Так что потоковое вещание, по крайней мере, дало группам возможность выпускать песни, которые даже не являются синглами... У каждой группы свой путь, и все, что работает лучше для вас, чтобы вы могли оплачивать свои счета, чтобы вы могли продолжать это делать, я только за. Но для нас, для POP EVIL — конечно, я не могу говорить за другие группы, я могу говорить только за себя — мы находимся в благословенном положении, чтобы выпускать альбомы. Так что пока мы не будем в состоянии делать это, мы будем стараться выпускать лучшие альбомы для наших фанатов. Но, да, если бы это зависело от меня, у меня не было бы проблем с выпуском синглов. Мне все равно. Для меня это не имеет значения. Пока я могу творить так, как я пытаюсь, на самом высоком уровне, для меня это будет победой. Но от этого стресс не становится меньше. Одна песня или десять, вы все равно хотите, чтобы она была лучшей из лучших, и вы все равно будете напрягаться.



Но, да, чувак, интересно, как все меняется. Мы находимся в таком времени или таком моменте в истории музыки, что сейчас мы формируем ее. Это так необычно. Это не похоже на то, что было, когда мы начинали, так что будет интересно. Надеюсь, мы делаем все возможное, чтобы проложить путь следующим группам, которые придут, а это поколение наших детей, и, надеюсь, все будет немного более продумано и отлажено, и они смогут взять то, что сделали мы, и, надеюсь, это будет немного более приятным, их путь, с той тяжелой работой, которую мы проделали здесь сейчас. Так что посмотрим».







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