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Вокалист POP EVIL: «Встречи с поклонниками дарят нам небывалую мотивацию»



В интервью радиостанции The Blitz, вокалист POP EVIL Leigh Kakaty ответил на вопрос о том, какие из последних событий, случившихся с группой, повлияют на будущую музыку:



«Я думаю, что встречи [с фанатами] перед концертами оказывают на нас большое влияние в настоящее время. Потому что после возвращения после пандемии ты видишь людей, которые так преданы группе, следят за твоим брендом, отвечают и очень активны на твоих страницах в социальных сетях. Это вызывает настоящий резонанс. Вы можете услышать истории от своих поклонников. В этом и заключается вся прелесть таких встреч. Если вы хотите рассказать своей любимой группе о том, как эти песни повлияли на вашу жизнь, вы можете сделать это прямо в данную минуту. И, конечно, когда вы в середине дня слушаете рассказы ваших поклонников о том, как песни повлияли на них, это находит отклик в вас самих. И когда вы погружаетесь в работу над следующим альбомом, вы не только думаете о новом концертном сеттинге и о том, как эти песни повлияют на ваше выступление и как вы можете сделать его лучше, но в то же время вы думаете о тех историях, которые вы слышали в туре: "О, вау, эта песня больше не просто поможет мне или нам. Эта песня изменит к лучшему наших поклонников.



Я полагаю, что когда вы выпускаете уже восемь альбомов, вы ожидаете и несете ответственность перед своими поклонниками за создание музыки, которая, надеюсь, поможет им изменить ситуацию к лучшему. И если вспомнить те моменты в жизни, когда врачи, учителя, родители не могли быть рядом с тобой, то единственное, что обычно остается неизменным для людей и для кого-то в их жизни, — это музыка. Поэтому для нас так важно создавать музыку, которая действительно может изменить жизнь к лучшему. Мы всего лишь одна группа и [это] всего лишь одна песня, но помочь одному человеку пройти через ту жизненную ситуацию, в которой он оказался, чувствуя себя как в шторме, — для нас это очень важно. Это и есть истинная цель. Когда ты добиваешься таких успехов, какие были у нас, тебе приходится формировать свой разум и напоминать себе, для чего ты это делаешь. И ты реально можешь изменить чью-то жизнь к лучшему. В этом и заключается истинная красота, а все остальное не имеет значения. Никто не вспомнит обо всем этом через много лет, но те люди, которые смогут пережить трудное время, будут помнить, и они будут помнить, как именно эта музыка помогла кому-то в положительном аспекте. И в конце концов, в этом и заключается истинная красота того, что мы делаем. И я уверен, что это так важно для... Мы ведь рокеры, верно? Мы — "трудяги". Поэтому для нас важны такие мелочи. И мы определенно боремся за то, чтобы у нас было больше возможностей создавать музыку или альбомы для наших поклонников. И мы с нетерпением ждем 2024 года, чтобы поскорее приступить к работе и бросить друг другу настоящий вызов, попытаться придумать лучшую музыку и превзойти последний альбом».







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