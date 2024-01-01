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*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
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Pop Evil

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Вокалист POP EVIL: «Проблем у меня было больше, чем я готов их сам признать»



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LEIGH KAKATY в недавнем интервью ответил на вопрос, почему на новой пластинке он стал более открытым в своих текстах:

«Да, это отличный вопрос. Я думаю, что в какой-то момент карьеры приходит реальность, что, окей, это будет наш восьмой альбом. Я писал о себе в начале своей карьеры, я писал о других людях, я писал о фанатах, я писал о прошлом опыте.

У меня было гораздо больше проблем с психическим здоровьем, чем я думаю, мне нравится в этом признаваться. Я полагаю, что многие из нас, певцов, живут в мире эго, в некотором смысле, в котором вы просто забываете иногда о себе, как будто у вас просто „Все хорошо“. И я не имею в виду, что это обязательно наглость и высокомерие. Вы не привыкли думать о себе в таком ключе. Ты просто беспокоишься обо всех остальных. Вы руководите командой. Вы — лицо бренда. Поэтому у вас нет времени постоянно думать о своей депрессии. Если я начну грустить или впадать в депрессию по какому-то поводу, это может затормозить все дело. В смысле, все будет кончено. Так что у меня нет времени на то, чтобы очиститься от всего, что накопилось за все эти годы. И вот этот альбом, с песней «What Remains»... Когда мы сели за его написание, я не знал, что каждый альбом - это что-то вроде «Что выйдет?» Ты пытаешься закрыть глаза, посмотреть, что выйдет, посмотреть, что происходит, посмотреть, какое очищение произойдет. Потребовалось несколько песен — я думаю, три или четыре песни были написаны до «What Remains», а потом была написана «What Remains», и все как бы сложилось вокруг нее. Это было что-то вроде «О боже, я должен выпустить это наружу». А потом начались колебания. Я не хочу писать о себе. Я поговорил с группой, с менеджерами, и они сказали: «Слушай, это может оказаться для тебя очень полезным. Тебе стоит это сделать. Нужно это попробовать». И когда мы начали погружаться все глубже, мне показалось, что это очень естественное развитие событий. Я чувствовал, что мне становится легче, в каком-то смысле; я просто чувствовал, что с меня свалился большой груз, все эти проблемы. Даже COVID, с которыми мы все имели дело, — я к тому, что у каждой группы было много проблем, но лично у меня было много багажа, который накопился, много вопросов, которые все еще оставались, и которые должны были раскрыться. И какая прекрасная возможность играть в группе и иметь такую платформу, чтобы иметь возможность выразить себя, выпустить это наружу и, надеюсь, помочь другим людям, которые, возможно, имеют дело с похожими проблемами, которые могут соотнести их и, надеюсь, смогут добиться того, чтобы им тоже стало немного легче. И мне показалось, что это правильный шаг.

Я очень горжусь этим и, конечно, нервничаю. Очевидно, что когда вы создаете искусство и выставляете его на всеобщее обозрение, это всегда в какой-то степени стресс, но в то же время и волнение. Так что я с нетерпением жду, когда этот альбом наконец-то выйдет и когда мы откроем следующую главу».




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