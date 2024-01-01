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Вокалист POP EVIL доволен новым составом



LEIGH KAKATY в недавнем интервью обсудил то, что POP EVIL долгое время остаются на плаву и не теряют актуальности:



«Да, это менталитет «синих воротничков», это корни Среднего Запада, откуда мы родом. Мы появились в другую эпоху, в другое время для рока, и тот факт, что мы все еще существуем, смиряет и в то же время радует. Мы чувствуем, что мы только открываем айсберг лучшей музыки для POP EVIL в будущем. И [изменения в составе] группы, конечно, — не хочу вдаваться в разговоры о COVID, но это действительно... Очевидно, что было много негатива, но было и много положительного, что вышло из этой ситуации для коллектива, и нам нужно было пройти через все это, чтобы, так сказать, очистить воздух и избавиться от жира. И те, кто хотел быть здесь и двигаться вперед, оставались, а те, кто не хотел, уходили, и было здорово наконец-то [иметь] возможность провести такие жесткие разговоры, было здорово наконец-то быть в состоянии немного встряхнуться, осознав, что все это может вот так просто закончиться. И вот мы здесь, и снова этот менталитет «синих воротничков» все еще с нами, но в нас есть возрождение и энергия, которой не было в прошлом. Мы определенно рады будущему и тому, что, надеюсь, ждет POP EVIL».



Kakaty также рассказал о пополнении POP EVIL в лице Blake Allison:



«В наше время быть участником рок-группы — это настолько ответственное дело, что жизнь людей в ней меняется. По сути, ты растешь на глазах у публики. И ты меняешься, и ты гастролируешь — я имею в виду, что в ранние времена POP EVIL мы давали более 200 концертов в год. Так что есть огромные обязательства, цели людей, их личности, все это эволюционирует, вы растете, меняетесь и адаптируетесь. И, да, очевидно, у нас были проблемы с барабанщиками, которые просто приходили и уходили, и это сложная позиция, потому что это стержень, это фундамент любого дома. Это может быть любой причиной. И опять же, Hayley, мы, определенно, все еще близки с Hayley. Она такая талантливая, одаренная личность, как на сцене, так и вне ее. Конечно, мы все знаем ее как барабанщицу, но все участники группы знают ее как Hayley. И когда она захотела уйти из группы, для меня это было неожиданностью, не буду врать. Но мы с ней поговорили об этом, и мне показалось, что для нее пришла пора. Она занимается своими делами, как на сцене, так и вне ее, которые ей придется разъяснить, но для нас, для POP EVIL, очень важно, чтобы мы просто продолжали двигаться. Люди, которые хотят это делать, остаются... А приходят ли люди и уходят по хорошим или плохим причинам, это их дело. Я могу говорить только за себя, и всегда страшно терять участника группы. Конечно, кого-то вроде Hayley, которая настолько важна для коллектива - она была здесь очень долго - но это открывало другую дверь для кого-то, кто мог бы прийти. И, конечно же, в группе появился Joey из EGYPT CENTRAL и DEVOUR THE DAY - невероятная ритм-секция, в которую он входил в других своих командах с Blake Allison, а Blake — невероятный барабанщик. Но он не играл на барабанах уже несколько лет».







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