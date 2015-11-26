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Pop Evil

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13 ноя 2020 : 		 Новая песня POP EVIL

27 июл 2020 : 		 Анимированное видео от POP EVIL

13 июн 2020 : 		 POP EVIL близки к завершению работ над альбомом

29 май 2020 : 		 Вокалист POP EVIL: «Для нового альбома написано 30 песен»

28 май 2020 : 		 Вокалист POP EVIL: «Рок умер? Что это за дичь?»

1 май 2020 : 		 Новый песни POP EVIL

15 фев 2019 : 		 Новое видео POP EVIL

18 май 2018 : 		 Новое видео POP EVIL

12 апр 2018 : 		 Акустика от POP EVIL

6 мар 2018 : 		 Акустика от POP EVIL

20 янв 2018 : 		 Новое видео POP EVIL

6 дек 2017 : 		 Трек-лист нового альбома POP EVIL

30 окт 2017 : 		 Новое видео POP EVIL

4 авг 2017 : 		 POP EVIL работают над альбомом

26 окт 2016 : 		 POP EVIL начнут работу весной

9 июл 2016 : 		 Панорамное видео от POP EVIL

26 май 2016 : 		 Пополнение в составе POP EVIL

19 май 2016 : 		 Барабанщик POP EVIL о своем уходе

19 янв 2016 : 		 POP EVIL на игре DETROIT PISTONS

17 ноя 2015 : 		 Новое видео POP EVIL

16 авг 2015 : 		 Новая песня POP EVIL

13 авг 2015 : 		 Новое видео POP EVIL

8 авг 2015 : 		 Видео с текстом от POP EVIL

15 июл 2015 : 		 Новая песня POP EVIL

2 июн 2015 : 		 Видео с текстом от POP EVIL

27 май 2015 : 		 Новый альбом POP EVIL выйдет в августе
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|||| 13 ноя 2020

Новая песня POP EVIL



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"Breathe Again", новая песня группы POP EVIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Versatile", выход которого запланирован на 2021 год.

POP EVIL Drops 'Breathe Again' Single, Announces 'Versatile' Album








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