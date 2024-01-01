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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 35
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Pop Evil

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У POP EVIL много материала



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В недавнем интервью Leigh Kakaty ответил на вопрос о том, как дела с новым материалом группы:

«О, у нас много, очень много, много нового. Мы находимся на той крутой стадии, когда у нас есть достаточно материала для альбома, но мы стараемся быть очень требовательными, чувак.

Лично для меня записывать альбомы сейчас — это настоящее благословение, и это то, чего, возможно, не будет еще долго. Так что если мы собираемся это сделать, [мы хотим, чтобы это] был большой успех, что бы это ни значило для нас. И большой — это не значит обязательно стать номером один. Это должно означать что-то, с чем мы сможем улучшить наше живое шоу. И я понимаю, что в каталоге все еще есть часть олдскула, и мы уважаем ее. Мы хотим играть ее как можно чаще, но в то же время мы с нетерпением ждем будущего и того, как мы сможем придать ему форму и жонглировать всем этим. Я имею в виду, что сейчас мы работаем над восьмым альбомом, и весь успех, который мы имеем, позволяет нам жонглировать всеми этими песнями, которые мы хотим играть и продолжаем играть, добавляя новые и, конечно, песни, которые нам просто надоели, от которых мы хотим немного отдохнуть и, возможно, вернуться к ним в будущем. Так что это небольшой вызов. Это будет интересно. Это новая динамика для меня лично и для POP EVIL, но мы ждем ее с нетерпением. И Joey [Walser, бас] и Blake [Allison, барабаны] всегда старались сделать это живое шоу как можно лучше, и нам не терпится погрузиться в работу над следующим альбомом, когда мы, надеюсь, сможем добиться определенного прогресса в создании лучшего живого шоу POP EVIL. Так что мы с нетерпением ждем этой возможности!»




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