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Pop Evil

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12 ноя 2021 : 		 Вокалист POP EVIL — об уходе басиста

18 окт 2021 : 		 POP EVIL седьмой раз стали первыми

17 авг 2021 : 		 Вокалист POP EVIL подцепил COVID-19

16 авг 2021 : 		 POP EVIL отменили концерт из-за COVID-19

3 авг 2021 : 		 POP EVIL исполнили METALLICA

21 июл 2021 : 		 POP EVIL выступили с басистом DEVOUR THE DAY и барабанщиком TED NUGENT

13 июл 2021 : 		 Басист POP EVIL объявил об уходе

27 июн 2021 : 		 В пандемию музыкантам POP EVIL пришлось работать на обычной работе

19 мар 2021 : 		 Новое видео POP EVIL

10 фев 2021 : 		 Новое видео POP EVIL

13 ноя 2020 : 		 Новая песня POP EVIL

27 июл 2020 : 		 Анимированное видео от POP EVIL

13 июн 2020 : 		 POP EVIL близки к завершению работ над альбомом

29 май 2020 : 		 Вокалист POP EVIL: «Для нового альбома написано 30 песен»

28 май 2020 : 		 Вокалист POP EVIL: «Рок умер? Что это за дичь?»

1 май 2020 : 		 Новый песни POP EVIL

15 фев 2019 : 		 Новое видео POP EVIL

18 май 2018 : 		 Новое видео POP EVIL

12 апр 2018 : 		 Акустика от POP EVIL

6 мар 2018 : 		 Акустика от POP EVIL

20 янв 2018 : 		 Новое видео POP EVIL

6 дек 2017 : 		 Трек-лист нового альбома POP EVIL

30 окт 2017 : 		 Новое видео POP EVIL

4 авг 2017 : 		 POP EVIL работают над альбомом

26 окт 2016 : 		 POP EVIL начнут работу весной

9 июл 2016 : 		 Панорамное видео от POP EVIL
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Вокалист POP EVIL — об уходе басиста



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Leigh Kakaty в рамках недавнего разговора коснулся темы ухода из группы басиста Matt'a DiRito:

«Когда появился COVID, всё изменилось. Мы пытались вернуть Matt'a, а Matt решил не возвращаться по собственным причинам. Что там было — мы не знаем, так как не говорили с ним и ничего конкретного не обсуждали. Но я просто знаю, что группы изменились, изменились логистика и методы достижения результата. Сейчас появилось ощущение неотвратимости — большее, чем когда-либо прежде. И было много парней, которые нашли другую работу и устроились на что-то постоянное. И был ли среди них Matt или нет — я не знаю, мы не разговаривали. Но реальность такова, что цели людей изменились. Мы были среди многих групп, в которые кто-то не вернулся. Ну а группа должна продолжать играть, мы должны продолжать двигаться дальше, и мы так и поступили. В каком-то смысле мы стали сильнее с тех пор.

Я считаю, что наша четвёрка взяла на себя обязательства друг перед другом, мы решили двигаться навстречу друг другу, а не отступать из-за потери Matt'a. Мы поняли, насколько всё это зыбко, и потерять брата, который был с нами так долго, это тяжело. Я помню, как мы проводили собрания, когда он ушёл. Мы начали с такого вопроса: "Итак, у нас есть выбор. Какие ощущения? Ещё до того, как мы заговорили о музыке, хотим ли мы все этим заниматься?" И мы вчетвером решительно сказали друг другу: "Несомненно. Мы хотим продолжать, несмотря ни на что". И давайте все станем ближе и будем ценить то, чего у нас не было последние два года, когда мы имели дело с пандемией, и давайте дадим ещё больше любви нашей фэн-базе!»

POP EVIL Singer On Departure Of Longtime Bassist MATT DIRITO:





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