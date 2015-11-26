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Вокалист POP EVIL — об уходе басиста



Leigh Kakaty в рамках недавнего разговора коснулся темы ухода из группы басиста Matt'a DiRito:



«Когда появился COVID, всё изменилось. Мы пытались вернуть Matt'a, а Matt решил не возвращаться по собственным причинам. Что там было — мы не знаем, так как не говорили с ним и ничего конкретного не обсуждали. Но я просто знаю, что группы изменились, изменились логистика и методы достижения результата. Сейчас появилось ощущение неотвратимости — большее, чем когда-либо прежде. И было много парней, которые нашли другую работу и устроились на что-то постоянное. И был ли среди них Matt или нет — я не знаю, мы не разговаривали. Но реальность такова, что цели людей изменились. Мы были среди многих групп, в которые кто-то не вернулся. Ну а группа должна продолжать играть, мы должны продолжать двигаться дальше, и мы так и поступили. В каком-то смысле мы стали сильнее с тех пор.



Я считаю, что наша четвёрка взяла на себя обязательства друг перед другом, мы решили двигаться навстречу друг другу, а не отступать из-за потери Matt'a. Мы поняли, насколько всё это зыбко, и потерять брата, который был с нами так долго, это тяжело. Я помню, как мы проводили собрания, когда он ушёл. Мы начали с такого вопроса: "Итак, у нас есть выбор. Какие ощущения? Ещё до того, как мы заговорили о музыке, хотим ли мы все этим заниматься?" И мы вчетвером решительно сказали друг другу: "Несомненно. Мы хотим продолжать, несмотря ни на что". И давайте все станем ближе и будем ценить то, чего у нас не было последние два года, когда мы имели дело с пандемией, и давайте дадим ещё больше любви нашей фэн-базе!»







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