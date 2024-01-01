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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
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Pop Evil

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24 ноя 2024 : 		 Новое видео POP EVIL

14 окт 2024 : 		 Новое видео POP EVIL

12 окт 2024 : 		 Вокалист POP EVIL доволен новым составом

11 авг 2024 : 		 Новая песня POP EVIL

5 авг 2024 : 		 У POP EVIL много материала

27 июл 2024 : 		 Для вокалиста POP EVIL без разницы, альбом или сингл

8 май 2024 : 		 Вокалист POP EVIL об уходе барабанщицы

12 дек 2023 : 		 HAYLEY CRAMER покидает POP EVIL

22 ноя 2023 : 		 Вокалист POP EVIL: «Встречи с поклонниками дарят нам небывалую мотивацию»

22 окт 2023 : 		 Новое видео POP EVIL

14 мар 2023 : 		 Цифровой бокс-сет от POP EVIL

19 янв 2023 : 		 Новое видео POP EVIL

2 окт 2022 : 		 Новая песня POP EVIL

28 июл 2022 : 		 Барабанщица POP EVIL — о том, кем ей пришлось работать во время пандемии

21 июл 2022 : 		 Новая песня POP EVIL

22 апр 2022 : 		 Новое видео POP EVIL

12 ноя 2021 : 		 Вокалист POP EVIL — об уходе басиста

18 окт 2021 : 		 POP EVIL седьмой раз стали первыми

17 авг 2021 : 		 Вокалист POP EVIL подцепил COVID-19

16 авг 2021 : 		 POP EVIL отменили концерт из-за COVID-19

3 авг 2021 : 		 POP EVIL исполнили METALLICA

21 июл 2021 : 		 POP EVIL выступили с басистом DEVOUR THE DAY и барабанщиком TED NUGENT

13 июл 2021 : 		 Басист POP EVIL объявил об уходе

27 июн 2021 : 		 В пандемию музыкантам POP EVIL пришлось работать на обычной работе

19 мар 2021 : 		 Новое видео POP EVIL

10 фев 2021 : 		 Новое видео POP EVIL
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Новое видео POP EVIL



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"Deathwalk", новое видео группы POP EVIL, доступно для просмотра ниже.




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