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Барабанщица POP EVIL — о том, кем ей пришлось работать во время пандемии



Hayley Cramer в рамках недавней беседы рассказала о том, как она справлялась с невозможностью выступления в первые полтора года с начала пандемии:



«Это реально страшная вещь. Я сидела и думала: "У меня нет плана Б. Я не знаю, что такое я, не будучи в разъездах". Это реально страшное состояние. Я продолжала оплачивать свои счета, но это было не то, что я умею делать лучше всего. А я вся в том, чтобы... Когда я делаю то, что у меня получается лучше всего, я распространяю на людей поистине светлую энергию. Когда вы следуете своей страсти и делаете то, что вам нравится, вы можете излучать положительную энергию на людей. А если вы не занимаетесь тем, что любите, делать это труднее. И я обнаружила, что мне становится грустно, или я злюсь, или теряюсь. И мне приходилось справляться с этим. И было много людей, которые прошли через то же самое. Всё, ради чего ты работал всю свою жизнь и практиковался...



В Англии была реклама с балериной, в которой говорилось: "О, просто переквалифицируйтесь в компьютерного гика". Но она или он учились быть балериной. Это то, что они делают лучше всего. Поддерживайте это. Этим они принесут пользу миру. Они не будут приносить пользу миру, сидя за компьютером. Это было просто смешно.



Так что, всем, кто прошёл через подобное и возвращается с той стороны, респект. Потому что это странно. Это тяжело».







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