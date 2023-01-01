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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
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Pop Evil

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14 мар 2023 : 		 Цифровой бокс-сет от POP EVIL

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22 апр 2022 : 		 Новое видео POP EVIL

12 ноя 2021 : 		 Вокалист POP EVIL — об уходе басиста

18 окт 2021 : 		 POP EVIL седьмой раз стали первыми

17 авг 2021 : 		 Вокалист POP EVIL подцепил COVID-19

16 авг 2021 : 		 POP EVIL отменили концерт из-за COVID-19

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21 июл 2021 : 		 POP EVIL выступили с басистом DEVOUR THE DAY и барабанщиком TED NUGENT

13 июл 2021 : 		 Басист POP EVIL объявил об уходе

27 июн 2021 : 		 В пандемию музыкантам POP EVIL пришлось работать на обычной работе

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10 фев 2021 : 		 Новое видео POP EVIL

13 ноя 2020 : 		 Новая песня POP EVIL

27 июл 2020 : 		 Анимированное видео от POP EVIL

13 июн 2020 : 		 POP EVIL близки к завершению работ над альбомом

29 май 2020 : 		 Вокалист POP EVIL: «Для нового альбома написано 30 песен»

28 май 2020 : 		 Вокалист POP EVIL: «Рок умер? Что это за дичь?»

1 май 2020 : 		 Новый песни POP EVIL

15 фев 2019 : 		 Новое видео POP EVIL
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HAYLEY CRAMER покидает POP EVIL



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HAYLEY CRAMER опубликовала следующее сообщение:

«Дорогие поклонники POP EVIL, пришло время, когда я должна расстаться с POP EVIL. Это решение я приняла не случайно. Я достигла того момента, когда мне захотелось развиваться и искать новые пути и приключения - в неизвестности!

Время, проведенное с группой, было одним из лучших периодов в моей жизни, и я получила невероятные впечатления. Все участники группы, команда и менеджмент помогли мне вырасти не только как музыканту, но и как человеку. Я так благодарна всем, кто подталкивал меня, возносил и поддерживал. Тем не менее, я чувствую, что впереди меня ждут новые и захватывающие испытания, уроки, которые нужно усвоить, песни и сцены, на которых предстоит выступать.

Фанаты, спасибо вам. Спасибо за ту энергию, которую вы приносите на концерты. Фанаты POP EVIL знают, как обеспечить потрясающую энергетику! Я выкладывалась на каждом шоу и никогда не желала бы дать вам меньше. Я решила двигаться дальше, потому что я бы нанесла вред фанатам и своим коллегам по группе, если бы продолжала жить с ощущением, что мне нужны перемены.

Я желаю POP EVIL всего самого лучшего, счастья и успеха.

"С большой любовью, Hayley»




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