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HAYLEY CRAMER покидает POP EVIL



HAYLEY CRAMER опубликовала следующее сообщение:



«Дорогие поклонники POP EVIL, пришло время, когда я должна расстаться с POP EVIL. Это решение я приняла не случайно. Я достигла того момента, когда мне захотелось развиваться и искать новые пути и приключения - в неизвестности!



Время, проведенное с группой, было одним из лучших периодов в моей жизни, и я получила невероятные впечатления. Все участники группы, команда и менеджмент помогли мне вырасти не только как музыканту, но и как человеку. Я так благодарна всем, кто подталкивал меня, возносил и поддерживал. Тем не менее, я чувствую, что впереди меня ждут новые и захватывающие испытания, уроки, которые нужно усвоить, песни и сцены, на которых предстоит выступать.



Фанаты, спасибо вам. Спасибо за ту энергию, которую вы приносите на концерты. Фанаты POP EVIL знают, как обеспечить потрясающую энергетику! Я выкладывалась на каждом шоу и никогда не желала бы дать вам меньше. Я решила двигаться дальше, потому что я бы нанесла вред фанатам и своим коллегам по группе, если бы продолжала жить с ощущением, что мне нужны перемены.



Я желаю POP EVIL всего самого лучшего, счастья и успеха.



"С большой любовью, Hayley»





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