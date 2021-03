сегодня



Новое видео POP EVIL



"Set Me Free", новое видео группы POP EVIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Versatile", выходящего 21 мая на Entertainment One (eOne).



Трек-лист:



01. Let The Chaos Reign



02. Set Me Free



03. Breathe Again



04. Work



05. Inferno



06. Stronger (The Time Is Now)



07. Raise Your Flag



08. Human Nature



09. Survivor



10. Worst In Me



11. Same Blood



12. Fire Inside













