Новое видео POP EVIL



"Dead Reckoning" feat. FIT FOR A KING, новое видео группы POP EVIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Skeletons", выходящего 17 марта на MNRK Heavy.



Трек-лист:



"Arrival"

"Paranoid (Crash & Burn)"

"Circles"

"Eye Of The Storm"

"Sound Of Glory"

"Skeletons"

"Worth It"

"Who Will We Become"

"Wrong Direction" (Feat. Devour the Day)

"Dead Reckoning" (Feat. Fit For A King)

"Raging Bull" (Feat. Zillion)







