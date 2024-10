сегодня



Почему Dave Mustaine любит DIAMOND HEAD?



Dave Mustaine в недавнем выпуске "Vinyl Obsession" поговорил о тех, кто оказал на него влияние и среди выбранных пластинок был и дебютный альбом DIAMOND HEAD "Lightning To The Nations":



«Одна из первых пластинок, которую я выбрал... Любой уважающий себя поклонник металла, который хоть что-то знает о Dave Mustaine, MEGADETH или METALLICA, в курсе, насколько важными были DIAMOND HEAD. В NME (авторитетное издание Великобритании) их назвали естественными преемниками LED ZEPPELIN. Для меня это комплимент. Мне нравилась их музыка, потому что в ней были риффы, а не аккорды. Американские авторы песен сочиняли много аккордов, а европейцы, в основном жители Соединенного Королевства, придумывали риффы. А рифф — это просто мелодия, которую играют снова и снова, снова и снова. Поэтому он должен быть действительно хорошим, иначе всё превращается в монотонный гул.

DIAMOND HEAD были одной из первых групп, что я увидел, они играли музыку, которую я сам захотел исполнять. И когда я был в METALLICA, мы как раз открывали для себя DIAMOND HEAD и слушали их больше всего. Lars провёл много времени с ребятами из DIAMOND HEAD, и это была очень влиятельная группа для меня и для ребят из METALLICA. На оборотной стороне этой пластинки есть семь песен. На стороне А это "Lightning To The Nations", "The Prince" и "Sucking My Love". И мы сыграли "The Prince" и "Sucking My Love". А на стороне B — "Am I Evil?", "Sweet And Innocent", "It's Electric" и "Helpless". Мы сыграли "Am I Evil?", "It's Electric" и "Helpless". На этой пластинке есть пять песен, которые мы играли в METALLICA, и многие люди думали, что наши оригинальные песни, потому что мы не собирались выходить на сцену и объяснять всем: "Эти песни великолепны, и вы, вероятно, подумаете, что они наши, а мы не собираемся вам этого говорить. Мы будем отдавать должное так, как это положено. Мы будем молчать и заставлять вас думать, что мы действительно крутые".



Вот так DIAMOND HEAD появились на моём радаре, и именно поэтому мне нравятся эти ребята. А вокалистом DIAMOND HEAD, который сочинил все эти замечательные песни в самом начале, был парень по имени Sean Harris. Sean и Brian больше не ладят друг с другом. По какой-то причине, я думаю, Sean решил, что его мама будет хорошим менеджером. Она помогала руководить группой, и на этом всё закончилось».







