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Diamond Head

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Гитарист DIAMOND HEAD о выступлении с METALLICA



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Brian Tatler в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он оказался на одной сцене с METALLICA 26 июня:

«Я польщён, что меня пригласили. Потому что SAXON выступали во второй половине дня — мы вышли на сцену где-то в 16:00 и выступали около часа. И вот перед выступлением я получил сообщение от Lars'a: "Не хочешь ли ты сыграть сегодня с нами "Am I Evil?"? Полную версию". В прошлом мы играли короткую версию — мы дошли до конца песни, а потом они переключились на "Damage, Inc.". А полную версию я играл с ними только один раз, кажется, — на их концерте в честь 30-летия. В остальных случаях мы играли укороченную версию. Поэтому я ответил: "Да, конечно. Это было бы здорово". И тут, конечно же, приходят их люди и спрашивают: "У вас есть свои наушники? У вас есть беспроводная связь?", и всё в таком духе. Там есть комната для настройки. И вот я пошёл туда, и первым делом прогнал "Am I Evil?" с Kirk'ом Rob'ом Потому что Kirk сказал: "Ты хочешь исполнить соло или это сделать мне?" И я ответил: "Я сыграю его". Но я думаю, что причина, по которой он спросил, в том, что он знает соло, но не особо знает ритм. Поэтому мы должны пройтись по бэкграунду — от си до ми, от ми до фа, фа диез, и так далее. И мы так и сделали. А потом, чуть позже, подошли James и Lars, и мы исполнили всю песню вместе. И это было здорово. А потом мы выступили перед тысячами людей. Я не знаю, сколько там было людей — на Tons Of Rock в Норвегии все билеты были распроданы. Наверное, 60 или 70 тысяч. И это было примерно в середине сета. Я думал, что мы будем играть песню на бис. Но это было примерно в середине сета, то есть, наверное, через час. И было потрясающе играть с ними снова. Это замечательная группа. И мы все были в наушниках, так что у меня получился идеальный звук. Я мог слышать бас и партию Lars'a. И да, это было великолепно».




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