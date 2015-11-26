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Evergrey

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Новое видео EVERGREY



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"All I Have", новое видео группы EVERGREY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Atlantic", выпущенного 25 января.

Трек-лист:

01. A Silent Arc
02. Weightless
03. All I Have
04. A Secret Atlantis
05. The Tidal
06. End Of Silence
07. Currents
08. Departure
09. The Beacon
10. This Ocean



Video Premiere: EVERGREY






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