Новое видео EVERGREY



"All I Have", новое видео группы EVERGREY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Atlantic", выпущенного 25 января.



Трек-лист:



01. A Silent Arc

02. Weightless

03. All I Have

04. A Secret Atlantis

05. The Tidal

06. End Of Silence

07. Currents

08. Departure

09. The Beacon

10. This Ocean



















