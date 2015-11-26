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PAT REILLY и вокалист EVERGREY записали песню



PAT REILLY и вокалист EVERGREY Tom S. England записали песню "The Chase". Этот трек должен был быть включён в альбом Par'a "Path To Transcendence", выпущенный третьего января 2020 года, но он так и не смог найти подходящего вокалиста. В 2021 году он познакомился с Tom'ом S. England'ом, с которым и записал трек, — видео с текстом доступно ниже.

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