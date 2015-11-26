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Evergrey

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|||| 9 ноя 2020

EVERGREY завершили работу над альбомом



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Вокалист EVERGREY Tom Englund сообщил, что группа закончила работу над новым альбомом, за сведение которого вновь отвечал Jacob Hansen.

EVERGREY Complete New Album



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Xander


9 ноя 2020, 23:10		Уже новый альбом? Хорошо хорошо


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