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Evergrey

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27 фев 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY: Видео

4 фев 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

11 янв 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

17 дек 2020 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY

4 дек 2020 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

2 дек 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EVERGREY

9 ноя 2020 : 		 EVERGREY завершили работу над альбомом

23 май 2020 : 		 Обучающее видео от EVERGREY

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22 мар 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

30 янв 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

18 янв 2019 : 		 Новая песня EVERGREY

12 янв 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

23 ноя 2018 : 		 Новое видео EVERGREY

21 окт 2018 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет зимой

10 сен 2018 : 		 Название нового альбома EVERGREY

18 окт 2017 : 		 Переиздания EVERGREY выйдут в декабре

5 май 2017 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

11 ноя 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я первая не из семьи Tom'a, кто спел на альбоме EVERGREY»

25 окт 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

29 сен 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

3 сен 2016 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

18 авг 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

29 июл 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

24 июн 2016 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет осенью
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Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY: Видео



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Вокалист DREAM THEATER James LaBrie записал партии гостевого вокала для композиции "The Beholder", которая включена в выходящий 26 февраля на AFM Records альбом "Escape Of The Phoenix". Видео с текстом доступно ниже.

«Я просто написал James'y и рассказал ему об идее песни и о том, как было бы здорово, если бы он принял участие в её записи. Ему очень понравилась песня, и он согласился».

Трек-лист:

"Forever Outsider"
"Where August Mourns"
"Stories"
"A Dandellion Cipher"
"The Beholder"
"In The Absence Of Sun"
"Eternal Nocturnal"
"Escape Of The Phoenix"
"You From You"
"Leaden Saints"
"Run"
"The Darkness In You" (Artbook Bonus Track)

EVERGREY Release Lyric Video For New Song



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