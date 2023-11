15 ноя 2023



Спой с EVERGREY



Группа EVERGREY обратилась к своим поклонникам с призывом принять участие в работе над предстоящим студийным альбомом, записав бэк-вокал для своей новой песни "One Heart".



Участники EVERGREY, которые никогда не стеснялись писать отличные композиции, в очередной раз создали шедевр, и на этот раз они хотят, чтобы их поклонники помогли им и приняли участие в исполнении бэк-вокала в припеве песни.



Песня "One Heart" будет доступна по всему миру на всех обычных цифровых стриминговых платформах вместе с новым альбомом. Однако физически "One Heart" будет доступна только на специальной виниловой версии альбома, которая будет продаваться по всему миру эксклюзивно через Sweden Rock Magazine.



Чтобы стать частью этой особенной песни, вам нужно выбрать один из следующих вариантов:



* Записать свою вокальную партию на телефон, компьютер (или другое устройство) и отправить ее по адресу



* Присоединиться к участникам EVERGREY и записаться с ними на одной из следующих дат: Стокгольм, Швеция, в пятницу, 24 ноября в 18:00 и Гетеборг, Швеция, в субботу, 25 ноября в 18:00 (Чтобы принять участие в одном из этих мероприятий, необходимо отправить письмо на почту и указать, в каком городе вы хотите принять участие. В ответ вы получите письмо с точным указанием места проведения мероприятия).







