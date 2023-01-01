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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Новый рекорд METALLICA 61
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 45
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
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Evergrey

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15 ноя 2023 : 		 Спой с EVERGREY

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24 окт 2023 : 		 Юбилейный альбом EVERGREY зимой

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24 фев 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 янв 2022 : 		 Концертное видео EVERGREY

20 дек 2021 : 		 PAT REILLY и вокалист EVERGREY записали песню

11 дек 2021 : 		 Концертное видео EVERGREY

26 авг 2021 : 		 EVERGREY на NAPALM RECORDS

3 май 2021 : 		 Концертный альбом EVERGREY будет переиздан

27 фев 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY: Видео

4 фев 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

11 янв 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

17 дек 2020 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY

4 дек 2020 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

2 дек 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EVERGREY

9 ноя 2020 : 		 EVERGREY завершили работу над альбомом

23 май 2020 : 		 Обучающее видео от EVERGREY

22 янв 2020 : 		 Вокалист EVERGREY о новом диске: «Это моя личная история»

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления EVERGREY

22 мар 2019 : 		 Новое видео EVERGREY
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|||| 15 ноя 2023

Спой с EVERGREY



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Группа EVERGREY обратилась к своим поклонникам с призывом принять участие в работе над предстоящим студийным альбомом, записав бэк-вокал для своей новой песни "One Heart".

Участники EVERGREY, которые никогда не стеснялись писать отличные композиции, в очередной раз создали шедевр, и на этот раз они хотят, чтобы их поклонники помогли им и приняли участие в исполнении бэк-вокала в припеве песни.

Песня "One Heart" будет доступна по всему миру на всех обычных цифровых стриминговых платформах вместе с новым альбомом. Однако физически "One Heart" будет доступна только на специальной виниловой версии альбома, которая будет продаваться по всему миру эксклюзивно через Sweden Rock Magazine.

Чтобы стать частью этой особенной песни, вам нужно выбрать один из следующих вариантов:

* Записать свою вокальную партию на телефон, компьютер (или другое устройство) и отправить ее по адресу

* Присоединиться к участникам EVERGREY и записаться с ними на одной из следующих дат: Стокгольм, Швеция, в пятницу, 24 ноября в 18:00 и Гетеборг, Швеция, в субботу, 25 ноября в 18:00 (Чтобы принять участие в одном из этих мероприятий, необходимо отправить письмо на почту и указать, в каком городе вы хотите принять участие. В ответ вы получите письмо с точным указанием места проведения мероприятия).




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