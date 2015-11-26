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Evergrey

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26 авг 2021 : 		 EVERGREY на NAPALM RECORDS

3 май 2021 : 		 Концертный альбом EVERGREY будет переиздан

27 фев 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY: Видео

4 фев 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

11 янв 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

17 дек 2020 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY

4 дек 2020 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

2 дек 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EVERGREY

9 ноя 2020 : 		 EVERGREY завершили работу над альбомом

23 май 2020 : 		 Обучающее видео от EVERGREY

22 янв 2020 : 		 Вокалист EVERGREY о новом диске: «Это моя личная история»

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления EVERGREY

22 мар 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

30 янв 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

18 янв 2019 : 		 Новая песня EVERGREY

12 янв 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

23 ноя 2018 : 		 Новое видео EVERGREY

21 окт 2018 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет зимой

10 сен 2018 : 		 Название нового альбома EVERGREY

18 окт 2017 : 		 Переиздания EVERGREY выйдут в декабре

5 май 2017 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

11 ноя 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я первая не из семьи Tom'a, кто спел на альбоме EVERGREY»

25 окт 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

29 сен 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

3 сен 2016 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

18 авг 2016 : 		 Новое видео EVERGREY
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EVERGREY на NAPALM RECORDS



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NAPALM RECORDS сообщили о подписании контракта с EVERGREY, которые в настоящий момент работают над новым материалом.

«Мы очень рады объявить, что EVERGREY подписали контракт с Napalm Records! Учитывая успех наших последних альбомов, мы уверены, что Napalm обладает мощью, которая выведет нас на новый уровень. У нас много интересных анонсов, которыми мы скоро поделимся, так что следите за новостями!»

EVERGREY Signs With NAPALM RECORDS



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