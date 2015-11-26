EVERGREY на NAPALM RECORDS

NAPALM RECORDS сообщили о подписании контракта с EVERGREY, которые в настоящий момент работают над новым материалом.
«Мы очень рады объявить, что EVERGREY подписали контракт с Napalm Records! Учитывая успех наших последних альбомов, мы уверены, что Napalm обладает мощью, которая выведет нас на новый уровень. У нас много интересных анонсов, которыми мы скоро поделимся, так что следите за новостями!»
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