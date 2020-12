4 дек 2020



Видео с текстом от EVERGREY



EVERGREY опубликовали официальное видео с текстом на песню 'Forever Outsider', которая взята из нового альбома Escape Of The Phoenix, выход которого намечен на 26 февраля на AFM Records:



"Forever Outsider"

"Where August Mourns"

"Stories"

"A Dandellion Cipher"

"The Beholder"

"In The Absence Of Sun"

"Eternal Nocturnal"

"Escape Of The Phoenix"

"You From You"

"Leaden Saints"

"Run"

"The Darkness In You" (Artbook Bonus Track)







