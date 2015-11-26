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Evergrey

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4 дек 2020 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

2 дек 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EVERGREY

9 ноя 2020 : 		 EVERGREY завершили работу над альбомом

23 май 2020 : 		 Обучающее видео от EVERGREY

22 янв 2020 : 		 Вокалист EVERGREY о новом диске: «Это моя личная история»

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления EVERGREY

22 мар 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

30 янв 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

18 янв 2019 : 		 Новая песня EVERGREY

12 янв 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

23 ноя 2018 : 		 Новое видео EVERGREY

21 окт 2018 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет зимой

10 сен 2018 : 		 Название нового альбома EVERGREY

18 окт 2017 : 		 Переиздания EVERGREY выйдут в декабре

5 май 2017 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

11 ноя 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я первая не из семьи Tom'a, кто спел на альбоме EVERGREY»

25 окт 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

29 сен 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

3 сен 2016 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

18 авг 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

29 июл 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

24 июн 2016 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет осенью

12 мар 2016 : 		 Клавишник EVERGREY выпустил сольный альбом

10 окт 2015 : 		 Новое видео клавишника EVERGREY

5 сен 2015 : 		 Видео с выступления EVERGREY

1 сен 2015 : 		 Видео с выступления EVERGREY
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|||| 4 дек 2020

Видео с текстом от EVERGREY



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EVERGREY опубликовали официальное видео с текстом на песню 'Forever Outsider', которая взята из нового альбома Escape Of The Phoenix, выход которого намечен на 26 февраля на AFM Records:

"Forever Outsider"
"Where August Mourns"
"Stories"
"A Dandellion Cipher"
"The Beholder"
"In The Absence Of Sun"
"Eternal Nocturnal"
"Escape Of The Phoenix"
"You From You"
"Leaden Saints"
"Run"
"The Darkness In You" (Artbook Bonus Track)

EVERGREY Unveil "Forever Outsider" Lyric Video



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