Концертное видео EVERGREY



EVERGREY 28 января на BluRay/2CD и виниле выпустят концертный релиз "Before The Aftermath - Live In Gothenburg", и "Weightless", фрагмент из него, доступен ниже.



Трек-лист:



BluRay

"A Silent Ark"

"Weightless"

"Distance"

"Passing Through"

"The Fire"

"Leave It Behind Us"

"Mark Of The Triangle"

"The Masterplan"

"Solitude Within"

"Black Undertow"

"My Allied Ocean"

"All I Have"

"The Grand Collapse"

"Recreation Day"

"A Touch Of Blessing"

"King Of Errors"





CD1

"A Silent Ark"

"Weightless"

"Distance"

"Passing Through"

"The Fire"

"Leave It Behind Us"

"Mark Of The Triangle"

"The Masterplan"

"Solitude Within"





CD2

"Black Undertow"

"My Allied Ocean"

"All I Have"

"The Grand Collapse"

"Recreation Day"

"A Touch Of Blessing"

"King Of Errors"







