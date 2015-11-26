Обложка и трек-лист нового альбома EVERGREY

Новый альбом шведских печальных прогрессивщиков EVERGREY "Escape Of The Phoenix" увидит свет 26 февраля будущего года. Сейчас можно посмотреть обложку и трек-лист.
Альбом будет выпущен в диджипаке, на виниле (несколько разных вариантов оформления, включая пикчер-диск, ограниченные тиражи от ста до 1000 экз.) и в артбуке. Тираж артбука будет ограничен 1000 экземпляров. Он будет состоять из 36 страниц, 28х28 см, содержать компакт-диск с бонус-треками и 7” пикчер-винил с синглом "The Darkness In You" (бонус-трек).
Первый трек с нового альбома "Forever Outsider" будет обнародован уже в эту пятницу, 4 декабря.
Трек-лист:
01 Forever Outsider
02 Where August Mourn
03 Stories
04 A Dandelion Cipher
05 The Beholder (feat. James LaBrie)
06 In The Absence Of Sun
07 Eternal Nocturnal
08 Escape Of The Phoenix
09 You From You
10 Leaden Saints
11 Run
Exceptional
Xander
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