Обложка и трек-лист нового альбома EVERGREY



Новый альбом шведских печальных прогрессивщиков EVERGREY "Escape Of The Phoenix" увидит свет 26 февраля будущего года. Сейчас можно посмотреть обложку и трек-лист.



Альбом будет выпущен в диджипаке, на виниле (несколько разных вариантов оформления, включая пикчер-диск, ограниченные тиражи от ста до 1000 экз.) и в артбуке. Тираж артбука будет ограничен 1000 экземпляров. Он будет состоять из 36 страниц, 28х28 см, содержать компакт-диск с бонус-треками и 7” пикчер-винил с синглом "The Darkness In You" (бонус-трек).



Первый трек с нового альбома "Forever Outsider" будет обнародован уже в эту пятницу, 4 декабря.



Трек-лист:



01 Forever Outsider

02 Where August Mourn

03 Stories

04 A Dandelion Cipher

05 The Beholder (feat. James LaBrie)

06 In The Absence Of Sun

07 Eternal Nocturnal

08 Escape Of The Phoenix

09 You From You

10 Leaden Saints

11 Run http://www.evergrey.net





