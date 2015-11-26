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Evergrey

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2 дек 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EVERGREY

9 ноя 2020 : 		 EVERGREY завершили работу над альбомом

23 май 2020 : 		 Обучающее видео от EVERGREY

22 янв 2020 : 		 Вокалист EVERGREY о новом диске: «Это моя личная история»

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления EVERGREY

22 мар 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

30 янв 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

18 янв 2019 : 		 Новая песня EVERGREY

12 янв 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

23 ноя 2018 : 		 Новое видео EVERGREY

21 окт 2018 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет зимой

10 сен 2018 : 		 Название нового альбома EVERGREY

18 окт 2017 : 		 Переиздания EVERGREY выйдут в декабре

5 май 2017 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

11 ноя 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я первая не из семьи Tom'a, кто спел на альбоме EVERGREY»

25 окт 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

29 сен 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

3 сен 2016 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

18 авг 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

29 июл 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

24 июн 2016 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет осенью

12 мар 2016 : 		 Клавишник EVERGREY выпустил сольный альбом

10 окт 2015 : 		 Новое видео клавишника EVERGREY

5 сен 2015 : 		 Видео с выступления EVERGREY

1 сен 2015 : 		 Видео с выступления EVERGREY

20 июн 2015 : 		 Новое видео EVERGREY
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Обложка и трек-лист нового альбома EVERGREY



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Новый альбом шведских печальных прогрессивщиков EVERGREY "Escape Of The Phoenix" увидит свет 26 февраля будущего года. Сейчас можно посмотреть обложку и трек-лист.

Альбом будет выпущен в диджипаке, на виниле (несколько разных вариантов оформления, включая пикчер-диск, ограниченные тиражи от ста до 1000 экз.) и в артбуке. Тираж артбука будет ограничен 1000 экземпляров. Он будет состоять из 36 страниц, 28х28 см, содержать компакт-диск с бонус-треками и 7” пикчер-винил с синглом "The Darkness In You" (бонус-трек).

Первый трек с нового альбома "Forever Outsider" будет обнародован уже в эту пятницу, 4 декабря.

Трек-лист:

01 Forever Outsider
02 Where August Mourn
03 Stories
04 A Dandelion Cipher
05 The Beholder (feat. James LaBrie)
06 In The Absence Of Sun
07 Eternal Nocturnal
08 Escape Of The Phoenix
09 You From You
10 Leaden Saints
11 Run



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Exceptional


2 дек 2020, 22:59		Фильтр наложен каловый, но вообще нравится

Xander


2 дек 2020, 23:44		Отлично, ждём)


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