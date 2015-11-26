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Evergrey

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23 ноя 2018 : 		 Новое видео EVERGREY

21 окт 2018 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет зимой

10 сен 2018 : 		 Название нового альбома EVERGREY

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10 окт 2015 : 		 Новое видео клавишника EVERGREY

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1 сен 2015 : 		 Видео с выступления EVERGREY

20 июн 2015 : 		 Новое видео EVERGREY

2 июн 2015 : 		 Клавишник EVERGREY выпустил сольный альбом

26 ноя 2014 : 		 Новое видео EVERGREY

29 сен 2014 : 		 Видео с выступления EVERGREY

28 авг 2014 : 		 EPK от EVERGREY

14 авг 2014 : 		 Новое видео EVERGREY

19 июн 2014 : 		 Обложка нового альбома EVERGREY

7 июн 2014 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет в сентябре

29 янв 2014 : 		 EVERGREY на AFM RECORDS

2 дек 2013 : 		 Видео гитариста EVERGREY/AVATARIUM

28 июн 2013 : 		 Гитарист EVERGREY выпускает сольную работу

30 сен 2011 : 		 Сборник лучшего от EVERGREY

24 мар 2011 : 		 Видео с 'секретного' концерта EVERGREY

7 мар 2011 : 		 Видео с акустического шоу EVERGREY

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|||| 23 ноя 2018

Новое видео EVERGREY



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EVERGREY выпустят новую работу, получившую название "The Atlantic", 25 января. За сведение материала вновь отвечал Jacob Hansen. По словам вокалиста группы, это "самый тяжелый, мрачный и, возможно, самый разнообразный альбом в карьере".

Трек-лист:

01. A Silent Arc

02. Weightless

03. All I Have

04. A Secret Atlantis

05. The Tidal

06. End Of Silence

07. Currents

08. Departure

09. The Beacon

10. This Ocean

Видео на A Silent Arc доступно ниже.



Watch EVERGREY's Video For 'A Silent Arc' From 'The Atlantic' Album






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Xander


23 ноя 2018, 22:21		Вступление слишком блекушное, а в целом пошло, звучит мощно и мрачно в духе группы, соляк в середине понравился.
Но всё же надеюсь, что альбом будет не весь в таком думовом темпе

Whiterey


24 ноя 2018, 09:36		Инструментал сочный, а вот вокальная партия не очень


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