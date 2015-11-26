Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Небольшие изменения на DARKSIDE.ru
118
TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав ...
71
У EXODUS целая обойма риффов и песен
33
На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет примене...
30
RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре
28
все новости группы
Evergrey
Швеция
Progressive Metal
http://www.evergrey.net
Myspace:
http://www.myspace.com/officialevergrey
Facebook:
https://www.facebook.com/Evergrey
23 ноя 2018
:
Новое видео EVERGREY
21 окт 2018
:
Новый альбом EVERGREY выйдет зимой
10 сен 2018
:
Название нового альбома EVERGREY
18 окт 2017
:
Переиздания EVERGREY выйдут в декабре
5 май 2017
:
Видео с текстом от EVERGREY
11 ноя 2016
:
Вокалистка NIGHTWISH: «Я первая не из семьи Tom'a, кто спел на альбоме EVERGREY»
25 окт 2016
:
Новое видео EVERGREY
29 сен 2016
:
Новое видео EVERGREY
3 сен 2016
:
Видео с текстом от EVERGREY
18 авг 2016
:
Новое видео EVERGREY
29 июл 2016
:
Новое видео EVERGREY
24 июн 2016
:
Новый альбом EVERGREY выйдет осенью
12 мар 2016
:
Клавишник EVERGREY выпустил сольный альбом
10 окт 2015
:
Новое видео клавишника EVERGREY
5 сен 2015
:
Видео с выступления EVERGREY
1 сен 2015
:
Видео с выступления EVERGREY
20 июн 2015
:
Новое видео EVERGREY
2 июн 2015
:
Клавишник EVERGREY выпустил сольный альбом
26 ноя 2014
:
Новое видео EVERGREY
29 сен 2014
:
Видео с выступления EVERGREY
28 авг 2014
:
EPK от EVERGREY
14 авг 2014
:
Новое видео EVERGREY
19 июн 2014
:
Обложка нового альбома EVERGREY
7 июн 2014
:
Новый альбом EVERGREY выйдет в сентябре
29 янв 2014
:
EVERGREY на AFM RECORDS
2 дек 2013
:
Видео гитариста EVERGREY/AVATARIUM
28 июн 2013
:
Гитарист EVERGREY выпускает сольную работу
30 сен 2011
:
Сборник лучшего от EVERGREY
24 мар 2011
:
Видео с 'секретного' концерта EVERGREY
7 мар 2011
:
Видео с акустического шоу EVERGREY
23 ноя 2018
Новое видео
EVERGREY
EVERGREY выпустят новую работу, получившую название "The Atlantic", 25 января. За сведение материала вновь отвечал Jacob Hansen. По словам вокалиста группы, это "самый тяжелый, мрачный и, возможно, самый разнообразный альбом в карьере".
Трек-лист:
01. A Silent Arc
02. Weightless
03. All I Have
04. A Secret Atlantis
05. The Tidal
06. End Of Silence
07. Currents
08. Departure
09. The Beacon
10. This Ocean
Видео на A Silent Arc доступно ниже.
+8
-2
(
2
)
Xander
23 ноя 2018, 22:21
Вступление слишком блекушное, а в целом пошло, звучит мощно и мрачно в духе группы, соляк в середине понравился.
Но всё же надеюсь, что альбом будет не весь в таком думовом темпе
Whiterey
24 ноя 2018, 09:36
Инструментал сочный, а вот вокальная партия не очень
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 1725
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Xander
Но всё же надеюсь, что альбом будет не весь в таком думовом темпе
Whiterey
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).