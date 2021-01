сегодня



Новое видео EVERGREY



"Eternal Nocturnal", новое видео группы EVERGREY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Escape Of The Phoenix", выходящего 26 февраля.



Трек-лист:



01. Forever Outsider



02. Where August Mourns



03. Stories



04. A Dandellion Cipher



05. The Beholder



06. In The Absence Of Sun



07. Eternal Nocturnal



08. Escape Of The Phoenix



09. You From You



10. Leaden Saints



11. Run



12. The Darkness In You (artbook bonus track)



















