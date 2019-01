сегодня



Новое видео EVERGREY



EVERGREY выпустят новую работу, получившую название "The Atlantic", 25 января. За сведение материала вновь отвечал Jacob Hansen. По словам вокалиста группы, это "самый тяжелый, мрачный и, возможно, самый разнообразный альбом в карьере".



Трек-лист:



01. A Silent Arc



02. Weightless



03. All I Have



04. A Secret Atlantis



05. The Tidal



06. End Of Silence



07. Currents



08. Departure



09. The Beacon



10. This Ocean





Видео на "Weightless" доступно ниже.



















