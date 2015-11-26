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Evergrey

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Новое видео EVERGREY



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EVERGREY выпустят новую работу, получившую название "The Atlantic", 25 января. За сведение материала вновь отвечал Jacob Hansen. По словам вокалиста группы, это "самый тяжелый, мрачный и, возможно, самый разнообразный альбом в карьере".

Трек-лист:

01. A Silent Arc

02. Weightless

03. All I Have

04. A Secret Atlantis

05. The Tidal

06. End Of Silence

07. Currents

08. Departure

09. The Beacon

10. This Ocean


Видео на "Weightless" доступно ниже.



Video Premiere: EVERGREY's 'Weightless'






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