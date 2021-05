3 май 2021



Концертный альбом EVERGREY будет переиздан



AFM Records планируют перевыпустить концертную работу EVERGREY 2005 года, A Night To Remember, в следующих вариантах:



- triple vinyl in white (AFM Shop exclusive; limited to 100 units)

- triple in silver (limited to 325 units)

- triple in clear purple (limited to 325 units)

- 2CD+2DVD Digipak



Трек-лист:



Side A

"Intro"

"Blinded"

"End of Your Days"

"More Than Ever"

"She Speaks to the Dead"



Side B

"Rulers of the Mind"

"Blackened Dawn"

"Waking Up Blind"

"As I Lie Here Bleeding"



Side C

"Misled"

"Mark of the Triangle"

"When the Walls Go Down"



Side D

"Harmless Wishes"

"Essence of Conviction"

"Solitude Within"



Side E

"Nosferatu"

"Recreation Day"

"For Every Tear That Falls"



Side F

"A Touch of Blessing"

"The Masterplan"







