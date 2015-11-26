Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 104
*Рокеры рады вердикту по делу Джорджа Флойда 51
*TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса 47
*DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, чт... 37
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 24
[= ||| все новости группы



*

Evergrey

*



3 май 2021 : 		 Концертный альбом EVERGREY будет переиздан

27 фев 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY: Видео

4 фев 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

11 янв 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

17 дек 2020 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY

4 дек 2020 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

2 дек 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EVERGREY

9 ноя 2020 : 		 EVERGREY завершили работу над альбомом

23 май 2020 : 		 Обучающее видео от EVERGREY

22 янв 2020 : 		 Вокалист EVERGREY о новом диске: «Это моя личная история»

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления EVERGREY

22 мар 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

30 янв 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

18 янв 2019 : 		 Новая песня EVERGREY

12 янв 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

23 ноя 2018 : 		 Новое видео EVERGREY

21 окт 2018 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет зимой

10 сен 2018 : 		 Название нового альбома EVERGREY

18 окт 2017 : 		 Переиздания EVERGREY выйдут в декабре

5 май 2017 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

11 ноя 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я первая не из семьи Tom'a, кто спел на альбоме EVERGREY»

25 окт 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

29 сен 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

3 сен 2016 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

18 авг 2016 : 		 Новое видео EVERGREY

29 июл 2016 : 		 Новое видео EVERGREY
Показать далее
| - |

|||| 3 май 2021

Концертный альбом EVERGREY будет переиздан



*
zoom
*
* *
AFM Records планируют перевыпустить концертную работу EVERGREY 2005 года, A Night To Remember, в следующих вариантах:

- triple vinyl in white (AFM Shop exclusive; limited to 100 units)
- triple in silver (limited to 325 units)
- triple in clear purple (limited to 325 units)
- 2CD+2DVD Digipak

Трек-лист:

Side A
"Intro"
"Blinded"
"End of Your Days"
"More Than Ever"
"She Speaks to the Dead"

Side B
"Rulers of the Mind"
"Blackened Dawn"
"Waking Up Blind"
"As I Lie Here Bleeding"

Side C
"Misled"
"Mark of the Triangle"
CD 2[edit]
"When the Walls Go Down"

Side D
"Harmless Wishes"
"Essence of Conviction"
"Solitude Within"

Side E
"Nosferatu"
"Recreation Day"
"For Every Tear That Falls"

Side F
"A Touch of Blessing"
"The Masterplan"

EVERGREY - A Night To Remember Live Album To Be Re-Issued On Limited Edition Coloured Vinyl In July



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 80

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом