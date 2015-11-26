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Evergrey

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|||| 4 фев 2021

Новое видео EVERGREY



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"Escape Of The Phoenix", новое видео группы EVERGREY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Escape Of The Phoenix", выходящего 26 февраля.

Трек-лист:

01. Forever Outsider

02. Where August Mourns

03. Stories

04. A Dandellion Cipher

05. The Beholder

06. In The Absence Of Sun

07. Eternal Nocturnal

08. Escape Of The Phoenix

09. You From You

10. Leaden Saints

11. Run

12. The Darkness In You (artbook bonus track)

EVERGREY Releases Music Video For 'Where August Mourn'











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