Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY



Вокалист DREAM THEATER James LaBrie записал партии гостевого вокала для композиции "The Beholder", которая будет включена в выходящий 26 февраля на AFM Records альбом "Escape Of The Phoenix":



«Я просто написал James'y и рассказал ему об идее песни и о том, как было бы здорово, если бы он принял участие в её записи. Ему очень понравилась песня, и он согласился».



Трек-лист:



"Forever Outsider"

"Where August Mourns"

"Stories"

"A Dandellion Cipher"

"The Beholder"

"In The Absence Of Sun"

"Eternal Nocturnal"

"Escape Of The Phoenix"

"You From You"

"Leaden Saints"

"Run"

"The Darkness In You" (Artbook Bonus Track)







