Фрагмент нового релиза EVERGREY



EVERGREY отметят 30-летие творческой деятельности выпуском специального альбома "From Dark Discoveries To Heartless Portraits", релиз которого запланирован на 15 декабря на Napalm Records:



01. Call Out The Dark (Live Version)

02. Where August Mourns (Live Version)

03. My Allied Ocean (Live Version)

04. A Touch Of Blessing (Live Version)

05. Recreation Day (Live Version)

06. King Of Errors (Live Version)

07. Save Us (Piano Vocal Version)

08. Call Out The Dark (Piano Vocal Version)

09. Blindfolded (Piano Vocal Version)

10. Midwinter Calls (Piano Vocal Version)

11. A Silent Arc (Demo Version - Instrumental)

12. Save Us (Demo Version - Rough Mix)

13. Midwinter Calls (Demo Version - Rough Mix)

14. Call Out The Dark (Demo Version - Rough Mix)

15. Blindfolded (Demo Version - Rough Mix)







