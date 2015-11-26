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Evergrey

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18 янв 2019 : 		 Новая песня EVERGREY

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23 ноя 2018 : 		 Новое видео EVERGREY

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24 июн 2016 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет осенью

12 мар 2016 : 		 Клавишник EVERGREY выпустил сольный альбом

10 окт 2015 : 		 Новое видео клавишника EVERGREY

5 сен 2015 : 		 Видео с выступления EVERGREY

1 сен 2015 : 		 Видео с выступления EVERGREY

20 июн 2015 : 		 Новое видео EVERGREY

2 июн 2015 : 		 Клавишник EVERGREY выпустил сольный альбом

26 ноя 2014 : 		 Новое видео EVERGREY

29 сен 2014 : 		 Видео с выступления EVERGREY

28 авг 2014 : 		 EPK от EVERGREY

14 авг 2014 : 		 Новое видео EVERGREY

19 июн 2014 : 		 Обложка нового альбома EVERGREY

7 июн 2014 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет в сентябре
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|||| 18 янв 2019

Новая песня EVERGREY



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EVERGREY выпустят новую работу, получившую название "The Atlantic", 25 января. За сведение материала вновь отвечал Jacob Hansen. По словам вокалиста группы, это "самый тяжелый, мрачный и, возможно, самый разнообразный альбом в карьере".

Трек-лист:

01. A Silent Arc

02. Weightless

03. All I Have

04. A Secret Atlantis

05. The Tidal

06. End Of Silence

07. Currents

08. Departure

09. The Beacon

10. This Ocean

Композиция "Currents" доступна для прослушивания.



Listen To New EVERGREY Song 'Currents'








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