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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
[= ||| все новости группы



*

Evergrey

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24 мар 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 фев 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 янв 2022 : 		 Концертное видео EVERGREY

20 дек 2021 : 		 PAT REILLY и вокалист EVERGREY записали песню

11 дек 2021 : 		 Концертное видео EVERGREY

26 авг 2021 : 		 EVERGREY на NAPALM RECORDS

3 май 2021 : 		 Концертный альбом EVERGREY будет переиздан

27 фев 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY: Видео

4 фев 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

11 янв 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

17 дек 2020 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY

4 дек 2020 : 		 Видео с текстом от EVERGREY

2 дек 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EVERGREY

9 ноя 2020 : 		 EVERGREY завершили работу над альбомом

23 май 2020 : 		 Обучающее видео от EVERGREY

22 янв 2020 : 		 Вокалист EVERGREY о новом диске: «Это моя личная история»

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления EVERGREY

22 мар 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

30 янв 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

18 янв 2019 : 		 Новая песня EVERGREY

12 янв 2019 : 		 Новое видео EVERGREY

23 ноя 2018 : 		 Новое видео EVERGREY

21 окт 2018 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет зимой

10 сен 2018 : 		 Название нового альбома EVERGREY

18 окт 2017 : 		 Переиздания EVERGREY выйдут в декабре

5 май 2017 : 		 Видео с текстом от EVERGREY
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Новое видео EVERGREY



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Midwinter Calls, новое видео EVERGREY, доступно для просмотра ниже.




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