Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 30
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 25
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 19
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 17
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 15
*Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу! 14
*Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 30
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 25
[= ||| все новости группы



*

The Darkness

*



11 дек 2024 : 		 Новая песня THE DARKNESS

20 сен 2024 : 		 Новый альбом THE DARKNESS выйдет весной

18 дек 2023 : 		 ED SHEERAN спел с THE DARKNESS: Профессиональное видео

11 дек 2023 : 		 ED SHEERAN спел с THE DARKNESS

28 окт 2023 : 		 Трейлер документального фильма THE DARKNESS

30 сен 2023 : 		 THE DARKNESS готовят документальный фильм

8 июл 2023 : 		 THE DARKNESS переиздают дебют

11 янв 2023 : 		 Вокалист THE DARKNESS немного облажался

17 июл 2022 : 		 DAVID DRAIMAN предложил вокалисту THE DARKNESS мир

16 июл 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Играть перед DISTURBED — хуже не придумаешь!»

28 июн 2022 : 		 Вокалист STEEL PANTHER присоединился на сцене к THE DARKNESS

21 окт 2021 : 		 Новое видео THE DARKNESS

26 сен 2021 : 		 Новое видео THE DARKNESS

9 сен 2021 : 		 Видео с текстом от THE DARKNESS

14 авг 2021 : 		 Новая песня THE DARKNESS

2 авг 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Мы не хотели писать COVID-альбом»

9 июн 2021 : 		 Новый альбом THE DARKNESS выйдет осенью

14 янв 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS хочет создать воодушевляющий альбом

25 ноя 2020 : 		 THE DARKNESS проведут онлайн-концерт

17 янв 2020 : 		 Новое видео THE DARKNESS

21 дек 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Я ненавижу грёбаную прессу!»

1 ноя 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS извиняется

23 окт 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «У GRETA VAN FLEET есть потенциал. Им бы хороших песен»

17 окт 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Что случилось в последнее время в роке? Да ничего»

4 окт 2019 : 		 Новая песня THE DARKNESS

27 сен 2019 : 		 Новая песня THE DARKNESS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня THE DARKNESS



zoom
"I Hate Myself", новая песня группы THE DARKNESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dreams On Toast", выход которого запланирован на 28 марта на Cooking Vinyl.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 158

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом