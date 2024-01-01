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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 149
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 77
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 30
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 21
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The Darkness

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26 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления THE DARKNESS

11 дек 2024 : 		 Новая песня THE DARKNESS

20 сен 2024 : 		 Новый альбом THE DARKNESS выйдет весной

18 дек 2023 : 		 ED SHEERAN спел с THE DARKNESS: Профессиональное видео

11 дек 2023 : 		 ED SHEERAN спел с THE DARKNESS

28 окт 2023 : 		 Трейлер документального фильма THE DARKNESS

30 сен 2023 : 		 THE DARKNESS готовят документальный фильм

8 июл 2023 : 		 THE DARKNESS переиздают дебют

11 янв 2023 : 		 Вокалист THE DARKNESS немного облажался

17 июл 2022 : 		 DAVID DRAIMAN предложил вокалисту THE DARKNESS мир

16 июл 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Играть перед DISTURBED — хуже не придумаешь!»

28 июн 2022 : 		 Вокалист STEEL PANTHER присоединился на сцене к THE DARKNESS

21 окт 2021 : 		 Новое видео THE DARKNESS

26 сен 2021 : 		 Новое видео THE DARKNESS

9 сен 2021 : 		 Видео с текстом от THE DARKNESS

14 авг 2021 : 		 Новая песня THE DARKNESS

2 авг 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Мы не хотели писать COVID-альбом»

9 июн 2021 : 		 Новый альбом THE DARKNESS выйдет осенью

14 янв 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS хочет создать воодушевляющий альбом

25 ноя 2020 : 		 THE DARKNESS проведут онлайн-концерт

17 янв 2020 : 		 Новое видео THE DARKNESS

21 дек 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Я ненавижу грёбаную прессу!»

1 ноя 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS извиняется

23 окт 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «У GRETA VAN FLEET есть потенциал. Им бы хороших песен»

17 окт 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Что случилось в последнее время в роке? Да ничего»

4 окт 2019 : 		 Новая песня THE DARKNESS
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Профессиональное видео с выступления THE DARKNESS



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Профессиональное видео с выступления THE DARKNESS, состоявшегося в рамках Wacken Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.

THE DARKNESS Live At Wacken Open Air 2024; Pro-Shot Video Released




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